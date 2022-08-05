Популярний український музикант та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук з перших днів вторгнення окупантів на наші землі вступив до лав ЗСУ. При цьому чоловік продовжує виступати на благодійних концертах і розповідати в мережі про те, що відбувається в країні.

«Деякий час тому був у місці, яке вкотре показує, що головний скарб країни – люди. Може саме тому волонтерство в Україні – неймовірні сили та масштаби. Це центр для біженців (тимчасово переміщених осіб) на Київщині» - розповів Вакарчук.

Він поділився, як силами небайдужих людей фонд організував повне забезпечення для нужденних (проживання, харчування, лікування, психологічну підтримку, школу, дитячий садок, притулок для тварин, дозвілля для дітей) і реабілітацію.

У мережі оцінили старання та підтримку артиста:

«Святославе, дякуємо вам за ваше чудове велике серце і за вашу любов до людей та України! 👏; чудово, працюю все на своїх фронтах; це зігріває мені серце; рада, що всі так об'єднуються».

Нагадаємо, Святослав Вакарчук показав, як має виглядати справжній український герой.

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