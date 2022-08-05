Популярный украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук с первых дней вторжения оккупантов на наши земли вступил в ряды ВСУ. При этом мужчина продолжает выступать на благотворительных концертах и рассказывать в сети о происходящем в стране.

«Некоторое время назад был в месте, которое в очередной раз показывает, что главное сокровище страны – люди. Может именно поэтому волонтерство в Украине – невероятные силы и масштабы. Это центр для беженцев (временно перемещенных лиц) в Киевской области» - рассказал Вакарчук.

Он поделился, как силами небезразличных людей фонд организовал полное обеспечение для нуждающихся (проживание, питание, лечение, психологическую поддержку, школу, детский сад, приют для животных, развивающий досуг для детей) и реабилитацию.

В сети оценили старания и поддержку артиста:

«Святослав, благодарим вас за ваше чудесное большое сердце и за вашу любовь к людям и Украине! 👏; прекрасно, работаю все на своих фронтах; это согревает мне сердце; рада, что все так объединяются».

Напомним, Святослав Вакарчук показал, как должен выглядеть настоящий украинский герой.

Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океана Эльзы" растрогал кадрами в больнице.

Также Politeka писала, что Святослав Вакарчук из "Океана Эльзы" похвастался "подарком" от Илона Маска.