Як пише Politeka.net , Тіна Кароль - відома українська співачка, яка заснувала свій фонд на підтримку постраждалих через окупантів громадян. Вона їздить світом з благодійними концертами і часто викладає в Інстаграм звіти з виступів.

Нещодавно стало відомо, що артистка також взялася за просування музичної кар'єри хореографа «Танців із зірками» Діми Жука. Його перший сольний альбом вийде під її патронатом у рамках проекту "Молода кров". Сьогодні відбулася прем'єра першої пісні.

"Потрібно жити тут і зараз 💙💛Дякую @tina_karol за можливість бути почутим 🙏 , за віру в мої пісні і шалений музичний досвід, який я отримав!" – висловився артист.

У мережі одразу підтримали ініціативу:

«Дімо, вітаю тебе 🙏 успіхів у починаннях 😍🙌; 🔥з прем'єрою! Нехай вистачає сил на нові здобутки! 💙💛; З прем'єрою!✨ Успіхів🤍; Добре як 😍 З прем'єрою ❤; Вітаю, круто! 🫀👏🏻; 🔥Таланлива людина, талановита у всьому. Просто бомба та голос чіпляє 😍».

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