Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая основала свой фонд в поддержку пострадавших из-за оккупантов граждан. Она ездит по миру с благотворительными концертами и часто выкладывает в Инстаграм отчеты с выступлений.

Недавно стало известно, что артистка также взялась за продвижение музыкальной карьеры хореографа «Танцев со звездами» Димы Жука. Его первый сольный альбом выйдет под ее патронатом в рамках проекта «Молодая кровь». Сегодня состоялась премьера первой песни.

«Нужно жить здесь и сейчас 💙💛Спасибо @tina_karol за возможность быть услышанным 🙏 , за веру в мои песни и безумный музыкальный опыт, который я получил!» - высказался артист.

В сети сразу поддержали инициативу:

«Дима, поздравляю тебя 🙏 успехов в начинаниях 😍🙌; 🔥с премьерой! Пусть хватает сил на новые достижения! 💙💛; С премьерой!✨ Успехов🤍; Хорошо как😍 С премьерой❤; Поздравляю, круто! 🫀👏🏻; 🔥Талантливый человек, талантливый во всем. Просто бомба и голос цепляет 😍».

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