Як пише Politeka.net , Марина Боржемська – відома українська фітнес-тренер та зірка "Зважені та щасливі". Знаменитість після початку війни поїхала з дітьми до Ізраїлю, де була донедавна, але повернулася назад до України. Марина, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Боржемська і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Марина показала, як тренується із гантелями. Зірка стояла перед килимком, роблячи вправу.
"Приєднуйся до мене. Починаємо щоранку спортивно", - написала Марина під новими кадрами.
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"Відмовка "У мене широка кістка" не спрацює. Працюватиме все тіло", - продовжила Узєлкова в ще одному сторіс, демонструючи наступну вправу вже на килимку.
Нагадаємо, Боржемська із "Зважені та щасливі" вразила кадрами з 10-річною донькою Узєлкова та визнанням
А ще Politeka повідомляла, що Тренер "Зважені та щасливі" Боржемська дала цінні поради всім українцям, які пережили стрес
Також Politeka писала, що Боржемська із "Зважені та щасливі" розповіла про життя після повернення з Ізраїлю.