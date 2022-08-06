Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - известная украинская фитнес-тренер и звезда "Зважені та щасливі". Знаменитость после начала войны уехала с детьми в Израиль, где была до недавнего времени, но уже вернулась обратно в Украину. Марина, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Боржемская и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Марина показала, как тренируется с гантелями. Звезда стояла перед ковриком, делая упражнение.
"Присоединяйся ко мне. Начинаем каждое утро спортивно", - написала Марина под новыми кадрами.
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"Отговорка "У меня широкая кость" не сработает. Работать будет все тело", - продолжила Узелкова в еще одном сторис, демонстрируя следующее упражнение уже на коврике.
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" поразила кадрами с 10-летней дочерью Узелкова и признанием
А еще Politeka сообщала, что Тренер "Зважені та щасливі" Боржемская дала ценные советы всем украинцам, пережившим стресс
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала о жизни по возвращении из Израиля