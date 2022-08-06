Оля Полякова показала свою маму Світлану, яка має сьогодні день народження, привітавши її зі святом.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка нещодавно зізналася, що їй 43 роки, а не 38, як було відомо до цього. Оля пояснила, що коли до неї прийшла популярність, їсти було незручно говорити, що їй стукнуло 30 років, тому Полякова сказала, що їй 25. Знаменитість має двох дітей - 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Полякова, як і інші українські зірки, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться своєю творчістю та особистими кадрами.

А цього разу Оля опублікувала відео, на якому приїхала до мами, щоби привітати з днем ​​народження.

"Я поїду вітати свою з днем ​​народження. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. З днем ​​народження тебе, моя рідна мамо, з днем ​​народження тебе. Мамочка, не плач, я збирала його самостійно з усіх рожевих квітів. Такий свіжий і прекрасний як ти не дивлячись на те, що тобі сьогодні виповнюється 150. Дуже гарний букет і ти свіжа та красива, я тебе дуже вітаю і бажаю тобі матуся тільки одного, щоб якнайшвидше був світ, нашої перемоги, щоб ми повернулися додому", - сказала Полякова.

Нагадаємо, Єфросиніна перервала мовчання і відповіла на мовний скандал, у який потрапила з Поляковою.

Також Politeka повідомляла, що одесит Джиган здивував святковим тортом у вигляді ракети, Полякова та Остапчук не змовчали.

А ще Politeka писала, що Полякова у розкішному вбранні розповіла, як збирала гроші в Америці.