Маша Ефросинина призналась, что за годы работы на телевидении научилась не реагировать на хейт.

Еще в начале июля Маша Ефросинина и Оля Полякова в новом выпуске проекта "Взрослые девочки" сообщили, что не могут вести свое шоу на украинском языке, из-за того что на русском объясняться легче. На эти высказывания обрушился шквал критики.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина прокомментировала на "Радио НВ" языковой скандал, в который попала вместе с певицей Олей Поляковой.

По мнению телеведущей кому-то требовалось, чтобы общество разделилось на два лагеря.

"Кому-то нужно было, чтобы люди так среагировали. Реакцию людей я уважаю. Потому что я согласна с вами, и это тема болезненная. Кому-то это было нужно. Не являюсь ли я на сегодняшний день идеальной моделью для того, чтобы российская пропаганда за мой счет показала, что она выиграет ", - заявила Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина призналась, что за годы работы на телевидении научилась не реагировать на хейт, поэтому не стала отвечать критикам и на этот раз, ведь уверена, что все делает по совести.

"Ты не будешь выходить и доказывать всем, что твой Instagram уже давно на украинском, что с первого дня войны и до того, что все интервью и проекты, статьи, блоги - все я вела на украинском, что было в публичном поле. Что я дала на русском языке интервью только каналам, которые говорили на русском, на весь мир на русскоязычную аудиторию", - сказала она.

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.

Также Politeka писала, что Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.