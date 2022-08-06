Оля Полякова показала свою маму Светлану, у которой сегодня день рождения, поздравив ее с праздником.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая недавно призналась, что ей 43 года, а не 38, как было известно до этого. Оля объяснила, что когда к ней пришла популярность, есть было неудобно говорить, что ей стукнуло 30 лет, поэтому Полякова сказала, что ей 25. У знаменитости есть двое детей - 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса. Полякова, как и другие украинские звезды, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится своим творчеством, а также личными кадрами.

А в этот раз Оля опубликовала видео, на котором приехала к маме, чтобы поздравить с днем рождения.

"Я поеду поздравлять свою с днем рождения. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. С днем рождения тебя, моя родная мама, с днем рождения тебя. Мамочка, не плачь, я собирала его самостоятельно со всех розовых цветов. Такой свежий и прекрасный как ты не смотря на то, что тебе сегодня исполняется 150 лет. Очень красивый букет и ты свежая и красивая, я тебя очень поздравляю и желаю тебе мамочка только одного, чтобы как можно быстрее был мир, нашей победы, чтобы мы вернулись домой", - сказала Полякова.

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