Культовий український дизайнер Андре Тан продовжує активно спілкуватися з українцями, розповідати про особисте, а також звертати увагу на важливість допомоги ЗСУ та волонтерам. Наразі чоловік долучився до організацій, що підтримують наших захисників.

«Кращі 💛💙 Пишаємося кожним! Ви – наші герої! Слава ЗСУ! А також ви, наші неймовірні клієнти, також наші герої! Адже завдяки вам ми вже шостий місяць поспіль допомагаємо захисникам нашої країни 🇺🇦 Дякуємо, що залишаєтеся з нами 💙» - пише Андре Тан.

У мережі також реагують:

«Супер! Ви робите гарну справу👏; 🔥 Пишаюсь вашою командою 💛💙; У нас тепер не лише найсильніші воїни світу! А ще й найстильніші! 💛💙; Завдяки вам! І вашій команді!! Дякуємо Вам ❤️; Мілітарі у моді; Дякую Вам 🙏! Ви неймовірні!».

Ми також писали, шанувальники з початку повномасштабного вторгнення Росії намагаються достукатися до Тана, щоб він перейшов з мови окупантів українською, але цього разу дизайнер жорстко висловив свою позицію.

"Українці, дорогі, зараз дуже важко всім. Вся країна сумує, всі плачуть, але деякі нападають на своїх же. Останнім часом я отримую велику кількість образливих повідомлень у зв'язку з російською мовою на моїй сторінці. Чому людина повинна думати і бачити світ так, як бачите його ви?", - бідкається дизайнер.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко звернувся до українців з несподіваною порадою.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" показала, чим балує свою родину.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк довела до сліз відео з дітьми у зруйнованому будинку.