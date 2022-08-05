Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко постійно дивує різноманітними рецептами, і цього разу він вирішив поєднати корисну пораду для чоловіків із простим рецептом.
Євген Клопотенко вирішив спекти шарлотку з яблук сорту білий налив. Відео з покроковим приготуванням кухар розмістив на своїй сторінці
«От чому пропозицію дівчині не можна зробити шарлоткою? Уявіть: хлопець узяв і приготував дівчині шарлотку з білим наливом і корицею, став на коліно і сказав "виходь за мене" , - поміркував шеф-кухар.
Рецепт приготування:
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Але ми не повинні панікувати": ситуація на фронті різко зміниться, до чого готується ЗСУ
Миколаїв закривають, коли, чому і на скільки: "Підписано розпорядження"
"Вже позначається на полі бою": нова тактика ЗСУ створила росії серйозні проблеми
Екс-дружина Дзідзьо в "скандальній" позі несподівано звернулася до українців: "Кидайте каміння…"
Збиваєте 4 яйця із 150г цукру до такого білого густого стану. Обережно всипаєте в яйця 160г борошна і перемішує. Власне, це і є тісто на шарлотку.
Берете потім білий налив, нарізаєте скибочками і посипаєте корицею.
Яблука з корицею додаєте в тісто і перемішує.
Запікати можна в мультиварці на режимі "випікання" годину або в духовці на 180 градусах. Форму змастити борошном.
"А потім діти слухатимуть ваші історії про те, як "був серпневий вечір, я приготував їй шарлотку з білим наливом і зробив пропозицію". Романтично. Якщо захочу одружитися, думаю, що так і зроблю", - зазначив Клопотенко.
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко наздогнав апетиту новим рецептом української страви, відео.
Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко розповів, як зробити швидко вечір смачним .
Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко порадив українцям, що робити після перемоги.