Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко постійно дивує різноманітними рецептами, і цього разу він вирішив поєднати корисну пораду для чоловіків із простим рецептом.

Євген Клопотенко вирішив спекти шарлотку з яблук сорту білий налив. Відео з покроковим приготуванням кухар розмістив на своїй сторінці Instagram .

«От чому пропозицію дівчині не можна зробити шарлоткою? Уявіть: хлопець узяв і приготував дівчині шарлотку з білим наливом і корицею, став на коліно і сказав "виходь за мене" , - поміркував шеф-кухар.

Рецепт приготування:

Збиваєте 4 яйця із 150г цукру до такого білого густого стану. Обережно всипаєте в яйця 160г борошна і перемішує. Власне, це і є тісто на шарлотку.

Берете потім білий налив, нарізаєте скибочками і посипаєте корицею.

Яблука з корицею додаєте в тісто і перемішує.

Запікати можна в мультиварці на режимі "випікання" годину або в духовці на 180 градусах. Форму змастити борошном.

"А потім діти слухатимуть ваші історії про те, як "був серпневий вечір, я приготував їй шарлотку з білим наливом і зробив пропозицію". Романтично. Якщо захочу одружитися, думаю, що так і зроблю", - зазначив Клопотенко.

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