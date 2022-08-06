Головна героїня проекту "Холостячка" Злата Огневич та переможець шоу Андрій Задворний розлучилися через півтора місяці після проекту, чоловік покинув співачку. Він сказав, що в нього пройшли почуття до артистки. Тепер Задворний став допомагати ЗСУ.
На своїй сторінці в Instagram чоловік опублікував пост, у якому поміркував на тему планування.
«Бувають такі дні, коли я думаю про теперішній час і згадую плани, які були у мене на 2022 рік.
Дивне відчуття в середині, коли розмірковую про речі, які не збулись, бо вперше в житті, я не перекладаю їх на наступний рік, а просто лишаю «підвішеними» в часі.
Горизонт планування став досить умовний і це додає невизначеності, а невизначеність ворог розвитку.
Але вже є як є, основне щоб близькі були всі цілі, здорові. Отакі головні бажання тепер », – обґрунтував свою думку Задворний.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Незручна реальність": які ще країни, окрім Китаю, виступають проти ізоляції Росії
Миколаїв закривають, коли, чому і на скільки: "Підписано розпорядження"
Дружина ведучого "Холостяка" показала, як Решетник карає дітей: "Святі люди"
Окупанти намагаються захопити одразу два міста: головне, що відбувається на передовій
Нагадаємо, переможець "Холостячки" Задворний несподівано звернувся до українців .
А ще Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" Задворний показав, як виглядав без бороди.
Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" Задворний похвалився відпочинком у Карпатах, роздратувавши українців