Головна героїня проекту "Холостячка" Злата Огневич та переможець шоу Андрій Задворний розлучилися через півтора місяці після проекту, чоловік покинув співачку. Він сказав, що в нього пройшли почуття до артистки. Тепер Задворний став допомагати ЗСУ.

На своїй сторінці в Instagram чоловік опублікував пост, у якому поміркував на тему планування.

«Бувають такі дні, коли я думаю про теперішній час і згадую плани, які були у мене на 2022 рік.



Дивне відчуття в середині, коли розмірковую про речі, які не збулись, бо вперше в житті, я не перекладаю їх на наступний рік, а просто лишаю «підвішеними» в часі.



Горизонт планування став досить умовний і це додає невизначеності, а невизначеність ворог розвитку.



Але вже є як є, основне щоб близькі були всі цілі, здорові. Отакі головні бажання тепер », – обґрунтував свою думку Задворний.

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