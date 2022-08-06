Як пише Politeka.net , Макс Чмерковський - відомий американський танцюрист з українським корінням. А минулого року знаменитість запросили на "Танці зі зірками" як суддя. Не забуває Макс і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Макс опублікував фото, де хвалився підкачаним тілом в одних шортах. Зірка стояв у спортзалі перед дзеркалом, вражаючи результатами тяжкої роботи.
"Мотивуйте себе, покращуючи себе. І не дарма поплескати себе по плечу, просто щоб дати собі знати, що ти вчинив добре. Вже. А потім іди роби краще. Це ще тільки 42;)
Підніміть руку в коментарях, якщо ви були тут досить довго і пам'ятайте, що я говорив усе це колись :))", - написав Чмерковський у блозі.
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Фанати, включаючи Ольгу Сумську, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ооо чоловік!!! У #ukraine має бути все круто, якщо ти зараз хвалишся своїм тілом!", "Що із шортами, закатаними як у маленької дівчинки?", "Тільки справжні чоловіки можуть носити рожеве!", "LOL… оскільки Мойсей був моїм хлопцем на випускному, так, я був тут досить довго, Макс.
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