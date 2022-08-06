Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - известный американский танцор с украинскими корнями. А в прошлом году знаменитость пригласили на "Танці з зірками" в качестве судьи. Не забывает Макс и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Макс опубликовал фото, где хвастался подкачанным телом в одних шортах. Звезда стоял в спортзале перед зеркалом, впечатляя результатами тяжелой работы.

"Мотивируйте себя, улучшая себя. И не напрасно похлопать себя по плечу, просто чтобы дать себе знать, что ты поступил хорошо. Уже. А потом иди делай лучше. Это еще только 42 ;)

Поднимите руку в комментариях, если вы были здесь достаточно долго и помните, что я говорил все это когда-то :))", - написал Чмерковский у себя в блоге.

Фанаты, включая Ольгу Сумскую, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ооо мужчина!!! В #ukraine должно быть все круто, если ты сейчас хвастаешься своим телом!", "Что с шортами, закатанными как у маленькой девочки?", "Только настоящие мужчины могут носить розовое!", "LOL… поскольку Моисей был моим парнем на выпускном, да, я был здесь достаточно долго, Макс".

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