Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - известный американский танцор с украинскими корнями. Звезда является чемпионом мира по латиноамериканским танцам и победитель американских "Танців з зірками". А в прошлом году танцора позвали судить "Танці з зірками" в Украине. Не забывает Чмерковский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А на новых кадрах Макс был в одних шортах. Звезда сначала занимался со штангой, а потом взял отдельно "блин" для упражнения. Кадры получились очень эффектными.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Усы, небольшой вырез ниже плеч", "Большой парень раскачивает силовые усы", "Я люблю цитату! Спасибо, что поделился", "Меня отвлекли кроссовки. Классика!", "И уверенно идти по улице, напрягая мышцы, чтобы продемонстрировать тяжелую работу. Люблю дни в спортзале".

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