Як пише Politeka.net , Оля Фреймут - успішна українська телеведуча, яка прославилася завдяки проектам "Підйом" та "Ревізор". Зірка зараз одружена з Володимиром Локотком, від якого народила двох дітей - сина Валерія та дочку Євдокію. Також Оля має 16-річну доньку Злату Мітчелл, яка у зірки з'явилася від минулих стосунків. Дівчина виросла справжньою красунею, а торік вирушила на навчання до Лос-Анджелесу. А нещодавно Злата показала світові свого хлопця.

Не забуває Мітчелл і про Інстаграм, де активно веде блоґ. А на нових кадрах Злата показала стильний образ – у міні-спідниці, розмальованій губами, а також топіці, в який ледве втиснулися розкішні форми 16-річної красуні.

Повідомлялося, що 16-річна Злата Мітчелл вирішила зробити селфі, позуючи перед дзеркалом. дочка Фреймут одягла вузенький топік, який ідеально підкреслив вражаючі форми дівчини, а також чорні штани. Фотографії вийшли дуже ефектною.

Нагадаємо, 16-річна дочка Фреймут приголомшила виглядом у купальнику на мотузочках: надто сміливе фото

А ще Politeka повідомляла, що 16-річна донька Олі Фреймут вразила розмірами у міні-топі з вирізом

Також Politeka писала, що 16-річна донька Олі Фреймут показала, як запалює з новим бойфрендом у Лос-Анджелесі: фото



