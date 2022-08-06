Як пише Politeka.net , Оля Фреймут - успішна українська телеведуча, яка прославилася завдяки проектам "Підйом" та "Ревізор". Зірка зараз одружена з Володимиром Локотком, від якого народила двох дітей - сина Валерія та дочку Євдокію. Також Оля має 16-річну доньку Злату Мітчелл, яка у зірки з'явилася від минулих стосунків. Дівчина виросла справжньою красунею, а торік вирушила на навчання до Лос-Анджелесу. А нещодавно Злата показала світові свого хлопця.
Не забуває Мітчелл і про Інстаграм, де активно веде блоґ. А на нових кадрах Злата показала стильний образ – у міні-спідниці, розмальованій губами, а також топіці, в який ледве втиснулися розкішні форми 16-річної красуні.
Повідомлялося, що 16-річна Злата Мітчелл вирішила зробити селфі, позуючи перед дзеркалом. дочка Фреймут одягла вузенький топік, який ідеально підкреслив вражаючі форми дівчини, а також чорні штани. Фотографії вийшли дуже ефектною.
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