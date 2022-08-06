Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - успешная украинская телеведущая, которая прославилась благодаря проектам "Подъем" и "Ревизор". Звезда сейчас замужем за Владимиром Локотком, от которого родила двоих детей - сына Валерия и дочь Евдокию. Также у Оли есть 16-летняя дочь Злата Митчелл, которая у звезды появилась от прошлых отношений. Девушка выросла настоящей красоткой, а в прошлом году отправилась на учебу в Лос-Анджелес. А недавно Злата показала миру своего молодого человека.

Не забывает Митчелл и об Инстаграм, где активно ведет блог. А на новых кадрах Злата показала стильный образ - в мини-юбке, разрисованной губами, а также топике, в который еле втиснулись роскошные формы 16-летней красотки.

Сообщалось, что 16-летняя Злата Митчелл решила сделать селфи, позируя перед зеркалом. дочь Фреймут надела узенький топик, который идеально подчеркнул впечатляющие формы девушки, а также черные штаны. Фотографии получились очень эффектной.

Напомним, 16-летняя дочь Фреймут огорошила видом в купальнике на веревочках: слишком смелое фото

А еще Politeka сообщала, что 16-летняя дочь Оли Фреймут впечатлила размерами в мини-топе с вырезом

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Оли Фреймут показала, как зажигает с новым бойфрендом в Лос-Анджелесе: фото



