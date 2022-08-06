Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак та переможець шоу "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Тепер за знаменитістю стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі, де артист постійно ділиться своєю творчістю, а також кадрами з особистого життя. А після початку війни Лазановський зайнявся вуличними виступами, збираючи гроші на підтримку українців. А на нових сторіс Лазановський повідомив не дуже приємну новину.

"Сьогодні концерту не буде...", - написав на сторіс Лазановський.

А на другому сторіс Сергій вирішив докладніше про все розповісти.

"Сонечко, зі мною все добре, я був на ..., але прийшла поліція і все зупинила весь процес і скасувала концерт. Я не знаю всіх деталей, але сьогодні концерту не буде. Приємно, що стільки вас мало бути, але в наступного разу...", - сказав Лазановський.

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