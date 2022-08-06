Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец и победитель шоу "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Теперь за знаменитостью следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где артист постоянно делится своим творчеством, а также кадрами из личной жизни. А после начала войны Лазановский занялся уличными выступлениями, собирая деньги на поддержку украинцев. А на новых сторис Лазановский сообщил не очень приятную новость.

"Сегодня концерта не будет...", - написал на сторис Лазановский.

А на втором сторис Сергей решил более подробно обо всем рассказать.

"Солнышко, со мной все хорошо, я был на ..., но пришла полиция и все остановила весь процесс и отменила концерт. Я не знаю всех деталей, но сегодня концерта не будет. Приятно, что столько вас должно было быть, но в следующий раз...", - сказал Лазановский.

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