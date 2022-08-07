Як пише Politeka.net , Тіна Кароль - відома українська співачка, вона перебуває закордоном із самого початку вторгнення окупантів на наші землі. Проте зірка їздила додому, підтримує постраждалих та відкрила свій фонд підтримки українців.

Зараз Кароль анонсувала тур Америкою і зауважила, що має багато планів на майбутнє. Рідко артистка виставляє в Інстаграм фото з концертів та ділових зустрічей. Однак тепер зірка більше спілкується із шанувальниками у мережі.

На цей раз фанати згадали зйомки Тіни для однієї з фотосесій у трендовому образі фатальної леді. Нерідко Кароль називають іконою стилю за її любов до класичних образів від відомих дизайнерів.

«Трохи спогадів...2020? 2019? "Мені так не вистачає тебе"...» - сказано у підписі.

«Дуже красиво 👏; Нам усім так не вистачає. О, як Ви прекрасна, Тіна 😍; У якому розділі можна відстежувати гастролі Тіни? Хотіла дізнатися про дати концертів у Казахстані; Як стильно ✔» - відповідають у мережі.

Нещодавно стало відомо, що артистка також взялася за просування музичної кар'єри хореографа «Танців із зірками» Діми Жука. Його перший сольний альбом вийде під її патронатом у рамках проекту "Молода кров".

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