Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, она находится заграницей с самого начала вторжения оккупантов на наши земли. Тем не менее, звезда ездила домой, поддерживает пострадавших и открыла свой фонд поддержки украинцев.

Сейчас Кароль анонсировала тур по Америке и подметила, что у нее много планов на будущее. Редко артистка выставляет в Инстаграм фото с концертов и деловых встреч. Однако теперь звезда больше общается с поклонниками в сети.

В этот раз фанаты вспомнили съемки Тины для одной из фотосессий в трендовом образе роковой леди. Нередко Кароль называют иконой стиля за ее любовь к классическим образам от известных дизайнеров.

«Немножко воспоминаний...2020? 2019 год? "Мне так не хватает тебя"...» - сказано в подписи.

«Очень красиво👏; Нам всем так не хватает. О, как Вы прекрасна, Тина 😍; В каком разделе можно отслеживать гастроли Тины? Хотела узнать даты концертов в Казахстане; Как стильно ✔» - отвечают в сети.

Недавно стало известно, что артистка также взялась за продвижение музыкальной карьеры хореографа «Танцев со звездами» Димы Жука. Его первый сольный альбом выйдет под ее патронатом в рамках проекта «Молодая кровь».

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