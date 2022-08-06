Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка. Зірка кілька років тому перемогла у проекті "Маска", а минулого року стала головною героїнею шоу "Холостячка". На проекті переміг підприємець Андрій Задворний, але парі не вдалося збудувати стосунки, адже Андрій кинув Злату відразу після зйомок. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.
А цього разу Злата показала, як виглядає після походу до салону. Зірка розвернулася спиною до камери, демонструючи пофарбоване волосся.
"Яке живе та блискуче волосся. Кайф", - написала Огневич.
"Моя довжина венулась. Нарешті. Більше ніяких блондів", - продовжила Злата у свіжому сторісі у своєму Інстаграм.
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Варто зазначити, що Злата, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Нещодавно Огневич навіть показувала розстріляне авто, на якому вона їздила виступати Україною.
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич у компанії українських красенів похвалилася досягненням
А ще Politeka повідомляла, що Злата Огневич несподівано здобула найвищу нагороду від рятувальників .
Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич висловилася, що думає про українських захисників тепер.