Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица. Звезда несколько лет назад победила в проекте "Маска", а в прошлом году стала главной героиней шоу "Холостячка". На проекте победил предприниматель Андрей Задворный, но паре не удалось построить отношения, ведь Андрей бросил Злату сразу после съемок. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз Злата показала, как выглядит после похода в салон. Звезда развернулась спиной к камере, демонстрируя покрашенные волосы.
"Какое живые и блестящие волосы. Кайф", - написала Огневич.
"Моя длинна венулась. Наконец-то. Больше никаких блондов", - продолжила Злата в свежем сторис в своем Инстаграм.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Пономарев с Дзидзьо заинтриговали квартетом, первые подробности: "Залужного и..."
"Однозначно": генерал ВСУ Марченко спрогнозировал, сколько еще продлится горячая фаза
"Но мы не должны паниковать": ситуация на фронте резко изменится, к чему готовится ВСУ
"Решил американцу морду набить": россиянин сильно пожалел о своих желаниях, отмечая день вдв
Стоит отметить, Злата как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Недавно Огневич даже показывала расстрелянное авто, на котором она ездила выступать по Украине.
Напомним, "Холостячка" Огневич в компании украинских красавцев похвасталась достижением
А еще Politeka сообщала, что Злата Огневич неожиданно получила самую высокую награду от спасателей
Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич высказалась, что думает об украинских защитниках теперь