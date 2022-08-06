"Холостячка" Злата Огневич показала себя после похода в салон, похваставшись эффектными изменениями во внешности.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица. Звезда несколько лет назад победила в проекте "Маска", а в прошлом году стала главной героиней шоу "Холостячка". На проекте победил предприниматель Андрей Задворный, но паре не удалось построить отношения, ведь Андрей бросил Злату сразу после съемок. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Злата показала, как выглядит после похода в салон. Звезда развернулась спиной к камере, демонстрируя покрашенные волосы.

"Какое живые и блестящие волосы. Кайф", - написала Огневич.

"Моя длинна венулась. Наконец-то. Больше никаких блондов", - продолжила Злата в свежем сторис в своем Инстаграм.

Стоит отметить, Злата как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Недавно Огневич даже показывала расстрелянное авто, на котором она ездила выступать по Украине.

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