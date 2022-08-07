Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість після початку війни втекла з України, ховаючись від бомб у Лондоні. Але нещодавно Ірина повернулася до Києва та відновила свої виступи у театрі. А нещодавно Сопонару натякнула, що у серпні, можливо, знову почне виходити "Жіночий квартал". Не забуває Ірина і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу зірка записала звернення, лежачи в ліжку.

"Привіт, мої фоловери. Я все ще хворію, ось у ліжку, напевно ви думаєте: а що це ти така нафарбована в ліжку лежиш, Сопонару? Не надто чепурно лежиш? завгодно, щоб відчути себе трохи краще. До речі, мої подруги повернулися на ютуб", - сказала Сопонару.

Варто зазначити, що Ірина Сопонару, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Актриса активно висвітлює події в Україні, незважаючи на блокування Інстаграм.

Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Сопонару зізналася, чи варто чекати на нові випуски шоу.

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