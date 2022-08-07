Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос - відома українська співачка та переможниця "Танців з зірками". Зірка після початку війни вирушила з дітьми до Іспанії, а згодом сама повернулася назад до України. А тепер Санта вирушила подорожувати Африкою, показавши, яких тварин зустріла. Кадри Санта опублікувала у своєму Інстаграмі.

"Африка", – лаконічно написала Санта під новими кадрами.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Інший світ", "Клас", "Це чудово", "Ого, круто", "Було приємно бачити тебе тут. Нам не терпиться побачити вас наступного разу", "Неймовірно класно", "Неймовірна природа, який кайф", "як круто серед таких створінь це неймовірні емоції.. моменти на все життя", "Це моя мрія", "Супер! Це моя мрія була до війни…. Вже і забула за неї… після нашої перемоги обов'язково втілю в життя" І треба зазначити, що там люди неймовірні - вони дуже добрі та душевні. Танзанія - це вже спогади назавжди", "коли ви приїдете до Італії ??? У Форті дей Мармі ???".

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