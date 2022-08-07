Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица и победительница "Танців з зірками". Звезда после начала войны отправилась с детьми в Испанию, а позже сама вернулась обратно в Украину. А теперь Санта отправилась путешествовать по Африке, показав, каких животных встретила. Кадры Санта опубликовала в своем Инстаграм.

"Африка", - лаконично написала Санта под новыми кадрами.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Другой мир", "Класс", "Это прекрасно", "Ого, круто", "Было приятно видеть тебя здесь. Нам не терпится увидеть вас в следующий раз", "Невероятно классно", "Невероятная природа, какой кайф", "как круто среди таких созданий это невероятные эмоции.. моменты на всю жизнь", "Это моя мечта", "Супер! Это моя мечта была до войны…. Уже и забыла за нее… после нашей победы обязательно воплощу в жизнь", "И надо отметить, что там люди невероятные - они очень добрые и душевные. Танзания - это уже воспоминания навсегда", "когда вы приедете в Италию ??? В Форте дей Марми ???".

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