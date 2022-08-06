Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна продовжує активно вести соціальні мережі, часто розповідає про себе та ділиться інформацією про допомогу українцям. Також ведуча приділяє час спеціальним інтерв'ю з колегами.
«Думаю, немає українця, який не уявляв би себе в кімнаті з бункерною гидотою, і те, що б з нею зробив… Про це і багато чого, що ви не знали про життя Машеньки в останні місяці, розповіла Алесі @alesiabatsman» - висловилася Марія .
У мережі сприйняли інтерв'ю досить неоднозначно:
«Ну навіщо Алеся? (((їхня парочка з Дмитром викликає багато запитань!); Нехай Бог захищає, собі такий жах уявляти, щоб в одній кімнаті, з ходячим небіжчиком; Думаю, що відповідь може бути тільки один, а способів багато; І що відповіла Марія?(цікаво);
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Раніше Єфросиніна прокоментувала на "Радіо НВ" мовний скандал, у який потрапила разом зі співачкою Олею Поляковою.
"Комусь це було потрібно. Чи не я на сьогоднішній день є ідеальною моделлю для того, щоб російська пропаганда за мій рахунок показала, що вона виграє", - заявила Маша Єфросиніна.
Нагадаємо, що Єфросинину намагалися переманити до росії, ведуча розкрила деталі.
Як повідомляла Politeka,Єфросиніна виправдалася за останній скандал з українцями.
Також Politeka писала, що Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.