Маша наважилася на нове інтерв'ю, у якому відповіла на досить провокативні теми.

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна продовжує активно вести соціальні мережі, часто розповідає про себе та ділиться інформацією про допомогу українцям. Також ведуча приділяє час спеціальним інтерв'ю з колегами.

«Думаю, немає українця, який не уявляв би себе в кімнаті з бункерною гидотою, і те, що б з нею зробив… Про це і багато чого, що ви не знали про життя Машеньки в останні місяці, розповіла Алесі @alesiabatsman» - висловилася Марія .

У мережі сприйняли інтерв'ю досить неоднозначно:

«Ну навіщо Алеся? (((їхня парочка з Дмитром викликає багато запитань!); Нехай Бог захищає, собі такий жах уявляти, щоб в одній кімнаті, з ходячим небіжчиком; Думаю, що відповідь може бути тільки один, а способів багато; І що відповіла Марія?(цікаво);

Раніше Єфросиніна прокоментувала на "Радіо НВ" мовний скандал, у який потрапила разом зі співачкою Олею Поляковою.

"Комусь це було потрібно. Чи не я на сьогоднішній день є ідеальною моделлю для того, щоб російська пропаганда за мій рахунок показала, що вона виграє", - заявила Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, що Єфросинину намагалися переманити до росії, ведуча розкрила деталі.

Як повідомляла Politeka,Єфросиніна виправдалася за останній скандал з українцями.

Також Politeka писала, що Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.