Маша решилась на новое интервью, в котором ответила на довольно провокативные темы.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина продолжает активно вести социальные сети, часто рассказывает о себе и делится информацией о помощи украинцам. Также ведущая уделяет время специальным интервью с коллегами.

«Думаю, нет украинца, который не представлял бы себя в комнате с бункерной мерзостью, и то, что бы с ней сделал… Об этом и многое, что вы не знали о жизни Машеньки в последние месяцы, рассказала Алесе @alesiabatsman» - высказалась Мария.

В сети восприняли интервью довольно неоднозначно:

«Ну зачем Алеся?(((их парочка с Дмитрием вызывает много вопросов!);Пусть Бог защищает, себе такой ужас воображать, чтобы в одной комнате, с ходячим покойником; Думаю, что ответ может быть только один, а способов много; И что ответила Мария? (интересно); Странное чувство.... Странный вопрос 🤔; Вот уровень…🤦‍♀️».

Ранее Ефросинина прокомментировала на "Радио НВ" языковой скандал, в который попала вместе с певицей Олей Поляковой.

"Кому-то это было нужно. Не являюсь ли я на сегодняшний день идеальной моделью для того, чтобы российская пропаганда за мой счет показала, что она выиграет ", - заявила Маша Ефросинина.

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.

Также Politeka писала, что Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.