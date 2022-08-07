На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар привітав українців с днем Повітряних Сил Збройних Сил України, який відзначають 7 серпня.

"Гордість. Повага. Невимовна подяка 💛 Дуже хотів би знати, скільки саме людей в цей день маємо вітати, в день Повітряних Сил Збройних Сил України. Хотів би побачити обличчя кожного з вас, подякувати, обійняти, вклонитись низько усім, хто відстоює українське небо що є сил", — написав Ектор.

Хіменес-Браво, колумбієць за походженням, зараз дуже активно підтримує українців у боротьбі проти російської агресії.

"Завдяки вам ми знаємо про тривогу на 5-10 хвилин раніше. Завдяки вам з 6 ракет — 4 не долітає. Завдяки вам плани ворога отримують постійну поразку. Ви — Полярна Зоря, наша надія. Наші Привиди України. Герої, на яких цей світ ще не заслужив. Сердечно вітаю й молюся за вас 🙏Слава усім, хто захищає наше небо. Слава усім, хто помер, захищаючи Україну від ворога", — наголосив зірковий шеф-кухар.

Шанувальники в коментарях приєднуються до привітаня та дякують зірці "Майстер Шеф" за підтримку: "Дякую і Вам, Екторе, за допомогу та підтримку України. Єднаймося. Слава Україні. Герої не вмирають".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.