Зіркове сімейство в шлюбі вже 12 років та виховує трьох синочків. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина розмістила кумедне та зворушливе фото, на якому двоє молодших Решетніків залізли в багажник авто та бавляться на камеру.

"Коли дуже чекали на повернення тата з Києва ❤️Ми тебе більше не відпустимо, Гріша Решетнік 😀🤗", — написала дружина телеведучого під світлиною.

Шанувальники в коментарях захоплюються дружньою сімейкою:

"Такі класні хлопці";

"Красунчики! А де ж ще один синочок?";

"Чудові пацани, хай щастить їм";

"Класні брати 😍";

"Чудові! Це і є щастя";

Чим зараз зайнятий Григорій Решетнік у Києві, Христина не уточнювала, зате вже восени на екрани має вийти 12 сезон шоу "Холостяк".

Реаліті-шоу мали запустити в ефір ще навесні цього року, але прем'єру довелося скасувати через вторгнення рф. Головним героєм 12 сезону "Холостяка" став 32-річний Алекс Топольський. Алекс народився і виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США. Зараз він живе в Маямі та має свій бізнес, пов’язаний з нерухомістю.

Нагадаємо, дружина Григорія Решетніка вразила кадрами з весілля свого племінника-військового.

Як повідомляла Politeka, Решетнік після "Холостячки" зустрівся з Мішиною у новому проекті.

Також Politeka писала, що дружина Решетніка розкрила секрети ідеальної фігури після народження трьох синів.