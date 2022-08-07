Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка, яка зараз активно займається просуванням своєї кар'єри та вже випустила новий кліп. Артистка зараз також влаштовує концерти на підтримку українців та рідко їздить за кордон заради спеціальних виступів.

Злата також встигає зайнятися особистим життям, доглядає себе і показує щасливі кадри в Інстаграм. Цього разу Огневич похвалилася невеликим захопленням і показала, як розважалася цими вихідними.

«І відчувати вітер у волоссі 🤍 Літо добігає кінця, шкода…..» - висловилася Злата.

У мережі також підтримали нову посаду зірки: «Ти катаєш на байку?; ох вже ці байки. Якщо один раз спробував, то вже не відмовишся ніколи 😎🔥; Красуня 🔥; Оооййй яке фото 💔; Love you Красуня Україночка 😍; Звучить чудово 💖; А що було літо? 😯; Жаль..💔 якось все швидко пролетіло.. але все краще ще чекає..🥹; Чудова Злата Огнєвіч байкер».

Також Злата показала, як виглядає після походу до салону. Зірка розвернулася спиною до камери, демонструючи пофарбоване волосся.

"Яке живе та блискуче волосся. Кайф", - написала Огневич.

"Моя довжина венулась. Нарешті. Більше ніяких блондів", - продовжила Злата у свіжому сторіс у своєму Інстаграмі.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич у компанії українських красенів похвалилася досягненням

А ще Politeka повідомляла, що Злата Огневич несподівано здобула найвищу нагороду від рятувальників .

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич висловилася, що думає про українських захисників тепер.