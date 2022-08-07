Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая сейчас активно занимается продвижением своей карьеры и уже выпустила новый клип. Артистка сейчас также устраивает концерты в поддержку украинцев и редко ездит заграницу ради специальных выступлений.

Злата также успевает заняться личной жизнью, ухаживает за собой и показывает счастливые кадры в Инстаграм. В этот раз Огневич похвасталась небольшим увлечением и показала, как развлекалась на этих выходных.

«И чувствовать ветер в волосах 🤍 Лето подходит к концу, жаль…..» - высказалась Злата.

В сети также поддержали новый пост звезды: «Ты катаешь на байке?; ох уж эти басни. Если один раз попробовал, то уже не откажешься никогда 😎🔥; Красотка 🔥; Оооййй какое фото💔; Love you Красавица Украиночка 😍; Звучит отлично 💖; А что, было лето? 😯; Жаль..💔 как-то все быстро пролетело.. но все лучшее еще ждет..🥹; Великолепная Злата Огневич байкер».

Также Злата показала, как выглядит после похода в салон. Звезда развернулась спиной к камере, демонстрируя покрашенные волосы.

"Какое живые и блестящие волосы. Кайф", - написала Огневич.

"Моя длинна венулась. Наконец-то. Больше никаких блондов", - продолжила Злата в свежем сторис в своем Инстаграм.

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