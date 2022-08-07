Як пише Politeka.net , Тіна Кароль - відома українська співачка, яка влаштувала тур країнами, щоб підтримати громадян, які постраждали від вторгнення окупантів, зараз вона продовжує інтригувати фанатів. Артистка почала зрідка показувати в Інстаграм особисті відео та фото, щоб привернути більше уваги.

«Нехай українська музика захоплює ваші серця, змушує відчути все, закохає вас та закохуйтеся самі під ці пісні» – каже Тіна у ролику.

Фантіна в Інстаграм зауважує: «Слухай українське. Трек Дмитра Жука "Мені так не вистачає тебе" доступний на всіх стрімінгових платформах». Нагадаємо, Тіна Кароль допомогла Дмитру реалізувати ідею та підтримала прагнення спробувати себе у ролі співака.

«Ми закохуємось у музику Тіни Кароль ❤; Домовились принцеса; Творіть ..., а ми будемо вас слухати і любити !!! » - відповідають у мережі.

Раніше фанати згадали зйомки Тіни для однієї з фотосесій у трендовому образі фатальної леді. Нерідко Кароль називають іконою стилю за її любов до класичних образів від відомих дизайнерів.

«Трохи спогадів...2020? 2019? "Мені так не вистачає тебе"...» - сказано у підписі.

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