Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая устроила тур по странам, чтобы поддержать граждан, пострадавших от вторжения оккупантов, сейчас она продолжает интриговать фанатов. Артистка стала изредка показывать в Инстаграм личные видео и фото, чтобы привлечь больше внимания.

«Пусть украинская музыка захватывает ваши сердца, заставляет прочувствовать все, влюблит вас и влюбляйтесь сами под эти песни» - говорит Тина в ролике.

ФанТина в Инстаграм подмечает: «Слушай украинское. Трек Дмитрия Жука "Мне так не хватает тебя" доступен на всех стриминговых платформах». Напомним, Тина Кароль помогла Дмитрию реализовать идею и поддержала стремление попробовать себя в роли певца.

«Мы влюбляемся в музыку Тины Кароль ❤; Договорились принцесса; Творите…,а мы будем вас слушать и любить!!!» - отвечают в сети.

Ранее фанаты вспомнили съемки Тины для одной из фотосессий в трендовом образе роковой леди. Нередко Кароль называют иконой стиля за ее любовь к классическим образам от известных дизайнеров.

«Немножко воспоминаний...2020? 2019 год? "Мне так не хватает тебя"...» - сказано в подписи.

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