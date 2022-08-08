Як пише Politeka.net , Крістіна Соловій – відома українська співачка. Зірка уславилася завдяки проекту "Голос країни", де була у команді Святослава Вакарчука, який після талант-шоу став продюсером учасниці.



Не забуває Соловій і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Христина поділилася знімок із виступу у Тернополі. На фото Соловій позувала у білій міні-сукні, вражаючи розкішним виглядом.

"Отримую величезну частину кохання з цього туру", - написано було під фотографією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Молодець!!! Привітання з прекрасного міста!!!", "Найкраща".

Варто зазначити, що Крістіна Соловій, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка часто висвітлює події, що відбуваються в Україні, поділяючись ними у своєму блозі, незважаючи на загрозу бана.

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