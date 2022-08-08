Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица. Звезда прославилась благодаря проекту "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука, который после талант-шоу стал продюсером участницы.
Не забывает Соловий и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Кристина поделилась снимок с выступления в Тернополе. На фото Соловий позировала в белом мини-платье, впечатляя роскошным видом.
"Получаю огромную часть любви по этому туру", - написано было под фотографией.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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Стоит отметить, Кристина Соловий, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда часто освещает события, которые происходят в Украине, делясь ними в своем блоге, несмотря на угрозу бана.
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