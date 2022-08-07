Український співак Віктор Павлік та його колишня дружина Лариса Созаєва вшанували пам'ять їхнього сина Павла, який помер від саркоми два роки тому.

Павліку молодшому був всього 21 рік, коли 7 серпня 2020 року юнак пішов із життя через онкологію.

На своїй сторінці в Facebook екс-дружина співака розмістила щемливий пост.

"Сьогодні два роки без Пашеньки… Чи є життя після смерті? Я вірю, що так! Чи є життя після втрати єдиного сина? На жаль, так! Чи це кара небесна? Я вірю, що ні! Бог допустив смерть Свого єдиного сина на хресті… бо Він виконав своє призначення! Напевне і мій син його виконав. Так само, як зараз військові виконують свою місію на землі і йдуть на небо, в краще життя, зробивши все що від них залежало!", — написала Лариса.

Сам же Віктор Павлік у роковини смерті сина приїхав на його могилу. В Instagram-stories музикант розмістив відео з кладовища.

"Синочку, сьогодні два роки, як ти пішов з цього світу", – сказав співак за кадром.

Також у своєму Facebook Віктор Павлік поділився упевнений, що якби син поборов страшну хворобу – захищав би Україну під час повномасштабної війни.

"Син у кращому світі, де нема ні болю, ні жалю… Янгол. Сподіваюсь, що тобі там добре з Господом. Ти в раю, я знаю. Інакше ти б зі своїми побратимами боронив би Неньку. Господь тебе забрав до себе. У Бога свої плани. Спочивай, синку, у Бозі. Скоро ми всі там зустрінемось. І Буся до тебе пішла. Ти так її любив… Лети мій янголе, лети і борони нас і Україну своїм крилом. Тато любить", – написав артист.

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