Украинский певец Виктор Павлик и его бывшая жена Лариса Созаева почтили память их сына Павла, умершего от саркомы два года назад.

Павлику младшему был всего 21 год, когда 7 августа 2020 года юноша ушел из жизни из-за онкологии.

На своей странице в Facebook экс-супруга певца разместила щемящий пост.

"Сегодня два года без Пашеньки… Есть ли жизнь после смерти? Я верю, что да! Есть ли жизнь после потери единственного сына? К сожалению, да! Наказание ли это небесное? Я верю, что нет! Бог допустил смерть Своего единственного сына на кресте... потому что Он выполнил свое предназначение! Наверное, и мой сын его выполнил. Так же, как сейчас военные выполняют свою миссию на земле и уходят на небо, в лучшую жизнь, сделав все от них зависящее!", - написала Лариса.

Сам же Виктор Павлик в годовщину смерти сына приехал на его могилу. В Instagram-stories музыкант разместил видео с кладбища.

"Сыночек, сегодня два года, как ты ушел из этого мира", – сказал певец за кадром.

Также в своем Facebook Виктор Павлик поделился, что если бы сын преодолел страшную болезнь – защищал бы Украину во время полномасштабной войны.

"Сын в лучшем мире, где нет ни боли, ни жалости... Ангел. Надеюсь, что тебе там хорошо с Господом. Ты в раю, я знаю. Иначе ты бы со своими собратьями защищал бы Неньку. Господь тебя забрал к себе. У Бога свои планы. Покойся, сынок, в Боге. Скоро мы все там встретимся. И Буся к тебе пошла. Ты так ее любил... Лети мой ангел, лети и защищай нас и Украину своим крылом. Папа любит", - написал артист.

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