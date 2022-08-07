Христина Решетник відправила своїх синів із батьком на тренування, а вони прийшли із сюрпризом

Як пише Politeka.ne , ведучий «Холостяка» та «Холостячки» Григорій Решетник зі своєю дружиною Крістіною – багатодітні батьки. Пара виховує трьох чудових синів та мріє про доньку.

Дружина ведучого Решетника Христіна не тільки займається будинком, побутом та дітьми, а й встигає активно вести блог в Інстаграмі. Христина ділиться своїми буднями, розповідає про виховання дітей та показує, як проводить час зі своїм зоряним чоловіком.

Зараз у себе в сториз дружина Решетника вирішила показати, який сюрприз приготували її найулюбленіши чоловіки.

"Пішли на тренування, а прийшли із сюрпризом", - розповіла вона.

Жінка зізналася, що ніколи не святкує день Ангела, але цього разу вирішила зробити виняток.

"На Заході іменини чи не важливіше свято, ніж День народження 💛💙 Тому вчора отримувала привітання та відчула себе іменинницею 🎊", - розповіла Христіна.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною після трагедії у Києві звернулися до українців.

Як повідомляла Politeka, "розповніла" дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила фігурою.

Також Politeka писала, ведучий "Холостяка" Решетник вирушив за дружиною до спортзали, влаштувавши спекотне тренування.