Як пише Politeka.ne , ведучий «Холостяка» та «Холостячки» Григорій Решетник зі своєю дружиною Крістіною – багатодітні батьки. Пара виховує трьох чудових синів та мріє про доньку.
Дружина ведучого Решетника Христіна не тільки займається будинком, побутом та дітьми, а й встигає активно вести блог в Інстаграмі. Христина ділиться своїми буднями, розповідає про виховання дітей та показує, як проводить час зі своїм зоряним чоловіком.
Зараз у себе в сториз дружина Решетника вирішила показати, який сюрприз приготували її найулюбленіши чоловіки.
"Пішли на тренування, а прийшли із сюрпризом", - розповіла вона.
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Жінка зізналася, що ніколи не святкує день Ангела, але цього разу вирішила зробити виняток.
"На Заході іменини чи не важливіше свято, ніж День народження 💛💙 Тому вчора отримувала привітання та відчула себе іменинницею 🎊", - розповіла Христіна.
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною після трагедії у Києві звернулися до українців.
Як повідомляла Politeka, "розповніла" дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила фігурою.
Також Politeka писала, ведучий "Холостяка" Решетник вирушив за дружиною до спортзали, влаштувавши спекотне тренування.