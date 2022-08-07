Як пише Politeka.net , популярна українська співачка Надя Дорофєєва через кілька тижнів після вторгнення окупантів оголосила про розлучення з Володимиром Дантесом, з ним вона була у стосунках більше десяти років. Артистка відмовилася коментувати ситуацію.

При цьому фактично відразу стало відомо, що у Наді інші стосунки - вона закрутила роман із Мишком Кацуріним, який вирішив розлучитися фактично в цей же час. Раніше вони дружили сім'ями.

Тепер Михайло зустрічається зі своїми двома маленькими дітьми на вихідних і бере з собою Надю. Артистка показала, як веселиться з ними в ресорані, а сам чоловік додав ще один кадр із відпочинку з новою коханою та своїми малюками:

"Людські поєднання" - пише Кацурін.

"Чоловіки на раді" – написала Надя у відповідь під фото Кацуріна з дитиною.

Щоб привернути увагу, артистка також похвалилася у Тік-Ток невеликим відео. У чорній короткій сукні з вирізами дівчина подуріла на камеру і порадувала природним чином.

«Нарешті)) Дякую! Так набагато краще 😘😘; Заборонене кохання; Різнокольорові гріхи; Пісні краще не перекладати, а писати нові. І якщо українською, то має писати людина, яка думає українською; Вооу 🥰Надячи твою українську мову це просто неперевершено❤️🇺🇦😍; а... це моя нова одержимість 😍; Ця пісня на репіті 24/7😁» - пишуть у мережі.

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