Як пише Politeka.net , Ганна Богдан – учасниця проекту "Холостяк", де був головним героєм шоу Михайло Залівако. Дівчині вдалося дійти не лише до фіналу, а й перемогти у проекті, після чого пара довгий час була разом. Але війна все змінила і нещодавно стало відомо, що це тяжке випробування Михайло та Ганна не змогли пройти разом. Після цього Богдан наважилася на кардинальний крок – обрізати волосся, зробивши собі каре. Не забуває Ганна та про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу Богдан поділилася фото, де позувала у душі перед дзеркалом. Зірка зробила селфі, закривши обличчя телефоном.

"Ранок", - лаконічно підписала знімок зірка.

Варто зазначити, що після початку війни Богдан виїхала з України, оселившись у Британії. Зірка вже поверталася ненадовго до України, але зрештою вирішила знову виїхати. Ганна, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

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