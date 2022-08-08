Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк", где был главным героем шоу Михаил Заливако. Девушке удалось дойти не только до финала, но и победить в проекте, после чего пара долгое время была вместе. Но война все изменила и недавно стало известно, что это тяжелое испытание Михаил и Анна не смогли пройти вместе. После этого Богдан решилась на кардинальный шаг - обрезать волосы, сделав себе каре. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз Богдан поделилась фото, где позировала в душе перед зеркалом. Звезда сделала селфи, закрыв лицо телефоном.
"Утро", - лаконично подписала снимок звезда.
Стоит отметить, что после начала войны Богдан выехала из Украины, поселившись в Бритаии. Звезда уже возращалась ненадолго в Украину, но в конечном итоге решила снова уехать. Анна, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.
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