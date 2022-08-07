Як повідомляє Politeka.net , молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова всіляко розповідає в Інстаграм про своє життя. Щоб привернути увагу, Катерина ділиться різною інформацією, а зараз захоплена відкриттям свого магазину.

Не обходиться без незручних чи незручних моментів. Під час поїздки з чоловіком з ними сталася неприємність, про що Катерина також одразу розповіла.

"Я в шоці. Підпер нас якийсь чувак і пішов… Віктор Павлик намагався виїхати, не вийшло. Вони рибку купували у крамниці…. А ми з дитиною чекали, поки вони куплять, при цьому, що далі є місця! Чекали хвилин 20, а Мишкові спати!» – поскаржилася Катерина.

Також Репяхова показала, як Віктор Павлик прийшов до неї працювати з маленькою коробочкою. "Чоловік зробив подарунок прямо мені в офіс", - повідомила вона з гордістю та вдячністю.

Вже в офісі вона роздрукувала її і всередині виявився зарядний пристрій, який служитиме для Каті тепер.

Нагадаємо, що молоду дружину Павлика зачепило просте запитання, Катя різко відповіла.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Віктора Павлика прокоментувала тему розлучення із чоловіком.

Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика згадала про батька, який їй загрожував.