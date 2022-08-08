Як пише Politeka.net , Макс Михайлюк - відомий український бізнесмен та головний герой проекту "Холостяк". Зірка на проекті вибрала переможницею Майстра спорту України з гімнастики Дашу Ульянову, але після проекту пара одразу розійшлася. Після цього стало відомо, що Михайлюк у відносинах із українською моделлю Дашею Хлистун, першим українським ангелом Victoria's Secret.

Пара спочатку приховувала свої стосунки, але вже зараз в офіційному шлюбі та виховують спільну доньку – Аріну. А після початку війни Михайлюк пішов захищати Україну, став солдатом ЗСУ, вступивши до десантно-штурмових військ.

А Даша активно веде Інстаграм та ділиться ефектними образами, радуючи не лише чоловіка, а й багатотисячну аудиторію. А цього разу Хлистун поділилася кадрами у сторіс, демонструючи ніжний образ у білій сукні.

“Коли ти чуєш пісню Шер на зйомках…”, - підписала кадри Хлистун у сторіс.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка кокетливо хизнулася схудлою фігурою в атласній сукні.

А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Михайлюка, яка схудла на 28 кг після пологів, розкрила, як їй це вдалося.

Також Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Михайлюка зізналася, у якому стані прокинулася після дня народження.



