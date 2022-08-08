Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский бизнесмен и главный герой проекта "Холостяк". Звезда на проекте выбрал победительницей Мастера спорта Украины по гимнастике Дашу Ульянову, но после проекта пара сразу разошлась. После этого стало известно, что Михайлюк в отношениях с украинской моделью Дашей Хлыстун, первым украинским ангелом Victoria's Secret.

Пара сначала скрывала свои отношения, но уже сейчас в официальном браке и воспитывают совместную дочь - Арину. А после начала войны Михайлюк пошел защищать Украину, стал солдатом ВСУ, вступив в десантно-штурмовые войска.

А Даша активно ведет Инстаграм и делится эффектными образами, радуя не только мужа, но и многотысячную аудиторию. А в этот раз Хлыстун поделилась кадрами в сторис, демонстрируя нежный образ в белом платье.

“Когда ты слышишь песню Шер на съемках…”, - подписала кадры Хлыстун в сторис.

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