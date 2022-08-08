Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, вирішила відпочити після насиченої роботи та волонтерської діяльності. Вона вирушила до Європи разом із своїми подругами. Зокрема, дівчина зупинилася в Портофіно - рибальському містечку на узбережжі Італії.

Зі своїми підписниками у мережі Instagram вона поділилася серією симпатичних знімків.

Так, Христина Горняк виклала добірку яскравих знімків із пейзажами Італії. А на одному з фото вона продемонтувала свій образ, у якому вирішила прогулятися містечком. На ній - довга сукня-накидка у яскравий рожевий малюнок та пір'ям на рукавах, синій купальник та сонцезахисні окуляри.

"Міська божевільна виїздить до моря 400 км просто легко... взяли в Мілані автомобіль і проїхали 200 км, щоб випити Bellini у Портфіно, та покупатись... Портфіно - красиво, смачно та яскраво", - підписала кадри Христина Горняк.

Також вона розповіла, що країна приємно вразила її своєю мальовничістю.

Варто зазначити, що Володимир Остапчук одружився з юристом Христиною Горняк 15 жовтня 2020 року. Весільна церемонія проходила у заміському комплексі під Києвом. У січні 2021 року Володимир Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище.

Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука у міні заворожила фігуркою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука в невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці.