На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар привітав українців с днем Днем військ зв’язку, який відзначають 8 серпня.

"Правда виграє підлу й жорстоку війну. Сьогодні точно знаємо, хто свій, а хто ворог. Чуємо своїми вухами розмови, які відкривають істину: на тому боці немає друзів, лише нація інфікованих і божевільних. А ще чуємо голоси рідних, що боронять міста і села. Чуємо сміх і сльози, чуємо, що живі", — пише Хіменес-Браво.

Ектор наголосив, що українські військові-зв'язківці — справжні професіонали.

"Бо завдяки їм так чітко весь світ почув клич до бою зі Зміїного, і те що руський воєнний корабель все-таки пішов на*уй. Сьогодні вся Україна святкує державне свято — десь голосно, а десь мовчанням. Вони називають його радіомовчанням. Дякуємо за ваше діло, за вашу боротьбу ❤️", — привітав суддя "Майстер Шеф".

Відзначимо, вже 20 серпня відбудеться прем'єра продовження «МастерШеф. Битва сезонів», де двадцятка улюблених глядачами учасників минулих сезонів знов зійдеться у змаганні за кулінарну першість. Серед суддів незмінно буде й Ектор Хіменес-Браво. Компанію йому склали Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Прем’єра відбулася наприкінці січня цього року, але була зупинена у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.