Поки Дорофєєва та Кацурін активно показують життя разом, Дантес та Кацуріна не поспішають розкривати подробиці своїх стосунків.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Надя Дорофєєва та її новий обранець Міша Кацурін все частіше дивують фанатів спільними фото. Пара не лише перестала приховувати свої стосунки, а й активно висвітлює своє життя разом.

Так, співачка поділилася фото в Інстаграм зі свого побачення з Кацуріном.

На фото видно, що пара прийшла на побачення до ресторану японської кухні, яку так любить Надя Дорофєєва. Обидва вважали за краще одягнути повсякденні вбрання. Надя обрала світлі джинси-палаццо, картату сорочку та футболку. Свій образ артистка доповнила кепкою та природним ледь помітним макіяжем.

На знімку пара піднімається крутими сходами і тримається за руки, видно, що вони дуже щасливі разом.

Варто зазначити, що 21 червня Михайло Кацурін зізнався, що розлучився з Дашею Кацуріною і полягає у відносинах з українською співачкою Надією Дорофєєвою. Дорофєєва та Дантес повідомили про розлучення 18 березня, розлучення оформили пізніше.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес офіційно не підтверджували, що перебувають у стосунках, але періодично публікують фото, на яких зняті разом.

Нагадаємо, що Дорофєєва похвалилася персональним Арестовичем, несподівані кадри.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва збентежила українців розвагами з Кацуріним та його дітьми.

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