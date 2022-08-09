Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Надя Дорофєєва та її новий обранець Міша Кацурін все частіше дивують фанатів спільними фото. Пара не лише перестала приховувати свої стосунки, а й активно висвітлює своє життя разом.
Так, співачка поділилася фото в Інстаграм зі свого побачення з Кацуріном.
На фото видно, що пара прийшла на побачення до ресторану японської кухні, яку так любить Надя Дорофєєва. Обидва вважали за краще одягнути повсякденні вбрання. Надя обрала світлі джинси-палаццо, картату сорочку та футболку. Свій образ артистка доповнила кепкою та природним ледь помітним макіяжем.
На знімку пара піднімається крутими сходами і тримається за руки, видно, що вони дуже щасливі разом.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Це того коштувало": Віталій Кім вибачився перед українцями, що сталося
Мобілізація триває: з'ясувалось, куди відправляють чоловіків, які не служили
HIMARS не спить: з'ясувалися результати нової потужної атаки ЗСУ по окупантах, відео
Пономарьов із Дзідзьо заінтригували квартетом, перші подробиці: "Залужного і..."
Варто зазначити, що 21 червня Михайло Кацурін зізнався, що розлучився з Дашею Кацуріною і полягає у відносинах з українською співачкою Надією Дорофєєвою. Дорофєєва та Дантес повідомили про розлучення 18 березня, розлучення оформили пізніше.
Даша Кацуріна та Володимир Дантес офіційно не підтверджували, що перебувають у стосунках, але періодично публікують фото, на яких зняті разом.
Нагадаємо, що Дорофєєва похвалилася персональним Арестовичем, несподівані кадри.
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва збентежила українців розвагами з Кацуріним та його дітьми.
Також Politeka писала, що Дорофєєва у крихітній сукні похвалилася витівками на вихідних.