Пока Дорофеева и Кацурин активно показывают жизнь вместе, Дантес и Кацурина не спешат раскрывать подробности своих отношений.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева и ее новый избранник Миша Кацурин все чаще удивляют фанатов общими фото. Пара не только перестала скрывать свои отношения, но и активно освещает свою жизнь вместе.

Так, певица поделилась фото в Инстаграм со своего свидания с Кацурином.

На фото видно, что пара пришла на свидание в ресторан японской кухни, которую так любит Надя Дорофеева. Оба предпочли надеть повседневные наряды. Надя выбрала светлые джинсы-палаццо, клетчатую рубашку и футболку. Свой образ артистка дополнила кепкой и естественным едва заметным макияжем.

На снимке пара поднимается по крутой лестнице и держится за руки, видно, что они очень счастливы вместе.

Стоит отметить, что 21 июня Миша Кацурин признался, что развелся с Дашей Кацуриной и состоит в отношениях с украинской певицей Надей Дорофеевой. Дорофеева и Дантес сообщили о расставании 18 марта, развод оформили позже.

Даша Кацурина и Владимир Дантес официально не подтверждали, что состоят в отношениях, но периодически публикуют фото, на которых запечатлены вместе.

Напомним, что Дорофеева похвасталась персональным Арестовичем, неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, Дорофеева смутила украинцев развлечениями с Кацуриным и его детьми.

Также Politeka писала, что Дорофеева в крошечном платье похвасталась шалостями на выходных.