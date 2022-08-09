Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева и ее новый избранник Миша Кацурин все чаще удивляют фанатов общими фото. Пара не только перестала скрывать свои отношения, но и активно освещает свою жизнь вместе.
Так, певица поделилась фото в Инстаграм со своего свидания с Кацурином.
На фото видно, что пара пришла на свидание в ресторан японской кухни, которую так любит Надя Дорофеева. Оба предпочли надеть повседневные наряды. Надя выбрала светлые джинсы-палаццо, клетчатую рубашку и футболку. Свой образ артистка дополнила кепкой и естественным едва заметным макияжем.
На снимке пара поднимается по крутой лестнице и держится за руки, видно, что они очень счастливы вместе.
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Стоит отметить, что 21 июня Миша Кацурин признался, что развелся с Дашей Кацуриной и состоит в отношениях с украинской певицей Надей Дорофеевой. Дорофеева и Дантес сообщили о расставании 18 марта, развод оформили позже.
Даша Кацурина и Владимир Дантес официально не подтверждали, что состоят в отношениях, но периодически публикуют фото, на которых запечатлены вместе.
Напомним, что Дорофеева похвасталась персональным Арестовичем, неожиданные кадры.
Как сообщала Politeka, Дорофеева смутила украинцев развлечениями с Кацуриным и его детьми.
Также Politeka писала, что Дорофеева в крошечном платье похвасталась шалостями на выходных.