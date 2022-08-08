Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка та колишня солістка "Час і Скло". А нещодавно зірка вирішила розійтися з чоловіком Володимиром Дантесом, із яким була разом понад 10 років. Як стало відомо, у цей час розірвали стосунки та найкращі друзі пари - Даша та Михайло Кацуріни, відомі ресторатори.

Після цього Дорофєєва помітили на відпочинку в Барселоні з Мишком. А за деякий час Надя вирішила офіційно підтвердити, що вони разом. Дантес став активно з'являтися з Дашею. При цьому пара поки що офіційно не оголосила, що перебувають у відносинах. Але Даша вже встигла разом із Володимиром поїхати до Ізраїлю, де співак давав благодійний концерт.

Надю ж можна рідко побачити з Михайлом. Зірка нещодавно поділилася фото в Інстаграм, де не лише з Кацуріним, а й з його дітьми. А на нових сторіс в Інстаграм Дорофєєва показала свого персонального Арестовича.

"Мій особистий Арештович", - підписала сторіс Надя.

Як можна зрозуміти, ним виявився Леонід Колосовський – відомий український кліпмейкер.

Нагадаємо, Дорофєєва збентежила українців розвагами з Кацуріним та його дітьми.

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва у крихітній сукні похвалилася витівками на вихідних .

Також Politeka писала, що Дорофєєву у провокаційній позі на коні несподівано порівняли з Бейонсом.



